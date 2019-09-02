Чакша, Лембергс, Затлерсы и другие гости заключительного дня фестиваля Rīga Jūrmala
Концертами Лондонского симфонического оркестра, а также сольными выступлениями молодых талантливых музыкантов - сопрано Инь Фан, виолончелиста Эдгара Моро и пианиста Люка Дебарга завершился первый музыкальный фестиваль RĪGA JŪRMALA. За четыре недели в Риге и Юрмале выступили более 350 музыкантов - солисты разных поколений и четыре лучших мировых оркестра под управлением выдающихся дирижеров - Зубина Мета, Михаила Плетнева, Джанандреа Нозеда и Сюзанны Мялки.
Фестиваль собрал более 16 тысяч слушателей из разных стран, в том числе из Японии, Аргентины, Израиля, Мексики, Таиланда и Австралии. Заключительный концерт посетили многие известные в Латвии персоны. Смотрите, кто и в чем пришел, в нашей галерее!