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Чакша, Лембергс, Затлерсы и другие гости заключительного дня фестиваля Rīga Jūrmala
Фото

ФОТО: Пресс-фото

Концертами Лондонского симфонического оркестра, а также сольными выступлениями молодых талантливых музыкантов - сопрано Инь Фан, виолончелиста Эдгара Моро и пианиста Люка Дебарга завершился первый музыкальный фестиваль RĪGA JŪRMALA. За четыре недели в Риге и Юрмале выступили более 350 музыкантов - солисты разных поколений и  четыре лучших мировых оркестра под управлением выдающихся дирижеров - Зубина Мета, Михаила Плетнева, Джанандреа Нозеда и Сюзанны Мялки.

Фестиваль собрал более 16 тысяч слушателей из разных стран, в том числе из Японии, Аргентины, Израиля, Мексики, Таиланда и Австралии. Заключительный концерт посетили многие известные в Латвии персоны. Смотрите, кто и в чем пришел, в нашей галерее!

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