Чакша, Лембергс, Затлерсы и другие гости заключительного дня фестиваля Rīga Jūrmala

Концертами Лондонского симфонического оркестра, а также сольными выступлениями молодых талантливых музыкантов - сопрано Инь Фан, виолончелиста Эдгара Моро и пианиста Люка Дебарга завершился первый музыкальный фестиваль RĪGA JŪRMALA. За четыре недели в Риге и Юрмале выступили более 350 музыкантов - солисты разных поколений и четыре лучших мировых оркестра под управлением выдающихся дирижеров - Зубина Мета, Михаила Плетнева, Джанандреа Нозеда и Сюзанны Мялки.