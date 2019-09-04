В Одни Ворота: Странная речь Кантона, обзор US Open и Лиги чемпионов
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
В этом выпуске:
- Рассказ о защитнике "Ливерпуля" Вирджиле Ван Дейке, которого УЕФА признала лучшим игроком прошедшего сезона.
- Пламенная и странная речь легенды "Манчестер Юнайтед" Эрика Кантона, посвящённая величию и грядущим научным открытиям.
- Обзор группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2019/2020, фантазия на тему перспектив латвийской "Riga FC" в случае попадания в групповой этап Лиги чемпионов.
- Неутешительный факт для поклонников мадридского "Реала".
- Рассказ о драматичном матче второго тура итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Наполи".
- Обзор событий первой недели US Open, где одной из главных героинь стала 15-летняя Коко Гауф.