Ср, 4.09.2019
Цель наказания в виде лишение свободы - давно уже не хладнокровная месть, пытка или пустая изоляция человека от общества. Лишение свободы - это способ, с помощью которого государство учит нарушителя закона понимать жизнь и не возвращаться к повторному совершению преступления. Проект TVNET "Невидимое в тюрьме"

В Одни Ворота: Странная речь Кантона, обзор US Open и Лиги чемпионов
Подкаст Radio SWH+

Эрик Кантона

ФОТО: Reuters/ScanPix

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

В этом выпуске:

  • Рассказ о защитнике "Ливерпуля" Вирджиле Ван Дейке, которого УЕФА признала лучшим игроком прошедшего сезона.
  • Пламенная и странная речь легенды "Манчестер Юнайтед" Эрика Кантона, посвящённая величию и грядущим научным открытиям.
  • Обзор группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2019/2020, фантазия на тему перспектив латвийской "Riga FC" в случае попадания в групповой этап Лиги чемпионов.
  • Неутешительный факт для поклонников мадридского "Реала".
  • Рассказ о драматичном матче второго тура итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Наполи".
  • Обзор событий первой недели US Open, где одной из главных героинь стала 15-летняя Коко Гауф.

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