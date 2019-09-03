Осака и Джокович выбыли. На US Open будут новые чемпионы!

Матч между Осакой и Бенчич продолжался 1 час 26 минут. За это время 21-летняя японка сделала девять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт. 22-летняя швейцарка ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала три брейка. Счёт в личных встречах стал 4:1 в пользу Бенчич.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Бенчич сразится с хорваткой Донной Векич, которая одолела немку Юлию Гёргес со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:3.

Отметим, что Белинда Бенчич выиграла шестой из семи матчей против теннисисток из первой пятёрки рейтинга в этом сезоне. Кроме того, швейцарке удалось повторить свой лучший результат на турнирах "Большого шлема" - пять лет назад она также дошла до 1/4 финала US Open.

После вылета с турнира Осаки, американка Серена Уильямс стала единственной чемпионкой турниров "Большого шлема", которой удалось дойти до четвертьфинала US Open.

Ранее первая ракетка мира среди мужчин и действующий чемпион US Open серб Новак Джокович из-за травмы не смог закончить матч против швейцарца Стэна Вавринки и снялся с турнира на стадии 1/8 финала. При счёте 4:6, 5:7, 1:2 серб снялся из-за травмы плеча.