Юрий Дудь и Ксения Собчак опубликовали фильмы про теракт в Беслане, показав самое главное

1 сентября 2004 года в России произошла страшная трагедия, которую в Беслане (Северной Осетии) этот день никогда не забудут. 15 лет назад День знаний превратился в кровавый теракт с захватом заложников. Были убиты сотни людей, большинство из которых - дети. Журналисты Юрий Дудь и Ксения Собчак выпустили фильмы про эту страшную трагедию.
Юрий Дудб разместил фильм, который посвящен трагедии в Беслане. Его хронометраж превышает три часа. Он о людях, которые "продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил".
"Мы покажем, что Беслан — это не только кошмар 2004 года, но и очень сильные люди, которые уже полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье", — написано в описании к ролику.
Ксения Собчак опубликовала на своей YouTube-канале фильм длительностью в час.
"Этот фильм — напоминание о событиях, которые 15 лет назад стали поворотной точкой в истории России", — анонсирует журналистка в начале видео.