В Ганновере из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуированы 15 000 человек

В понедельник, 2 сентября, в немецком Ганновере была обнаружена времен Второй мировой войны, по этой причине вечером того же дня из города были эвакуированы более 15 000 человек, сообщило городское самоуправление.
По словам местных должностных лиц, бомба весит около 500 килограммов. После того, как снаряд был обезврежен, жители смогли вернуться домой.
Невзорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны - совсем не редкость в Ганновере. Так же как и другие немецкие города, Ганновер часто подвергался бомбардировке авиации союзнических сил.