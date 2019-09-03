В Китае в первый день школы убиты восемь детей

В понедельник, 2 сентября, в основной школе китайского Эньши было совершено нападение, в результате которого были убиты восемь школьников и двое пострадали, сообщает местная полиция.
ЧП произошло в 8 часов по местному времени. Подозреваемым является некий 40-летний мужчина, который на данный момент находится под стражей. Ведется расследование.
Как именно были убиты дети, не разглашается. Не ясно и то, какими мотивами руководствовался нападающий.
Подозреваемый в июне был освобожден из тюрьмы после отбывания наказания за покушение на убийство, сообщает китайская газета Southern Weekly со ссылкой на местных тюремных должностных лиц.