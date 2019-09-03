Вт, 3.09.2019
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В Китае в первый день школы убиты восемь детей

Иллюстративное фото.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

В понедельник, 2 сентября, в основной школе китайского Эньши было совершено нападение, в результате которого были убиты восемь школьников и двое пострадали, сообщает местная полиция. 

ЧП произошло в 8 часов по местному времени. Подозреваемым является некий 40-летний мужчина, который на данный момент находится под стражей. Ведется расследование. 

Как именно были убиты дети, не разглашается. Не ясно и то, какими мотивами руководствовался нападающий. 

Подозреваемый в июне был освобожден из тюрьмы после отбывания наказания за покушение на убийство, сообщает китайская газета Southern Weekly со ссылкой на местных тюремных должностных лиц. 

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