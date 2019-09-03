Остапенко вышла 1/4 финала парного разряда US Open. Севастова выбыла

Остапенко вместе с Киченок одолели тандем Барбора Стрыцова (Чехия) - Се Шувэй (Тайвань) со счётом 6:4, 6:3. Отметим, что Шувэй и Стрыцова были посеяны на турнире под вторым номером, а на прошедшем Уимблдоне этот дуэт одержал победу.

В 1/4 финала Остапенко и Киченок предстоит встреча с хозяйками турнира в лице Кэролайн Доулхайд и Ванией Кинг.

В то же время дуэт Севастова - Павлюченкова не смог выйти в четвертьфинал, уступив китаянкам Йин-Йин Дуань и Чжен Сайсай со счётом 4:6, 3:6.