Вт, 3.09.2019
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Остапенко вышла 1/4 финала парного разряда US Open. Севастова выбыла

Алёна Остапенко

ФОТО: AP/Scanpix

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко вместе с украинкой Людмилой Киченок вышли в четвертьфинал парного разряда US Open. Другой латвийской теннисистке Анастасии Севастовой вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой не удалось преодолеть барьер 1/8 финала.

Остапенко вместе с Киченок одолели тандем Барбора Стрыцова (Чехия) - Се Шувэй (Тайвань) со счётом 6:4, 6:3. Отметим, что Шувэй и Стрыцова были посеяны на турнире под вторым номером, а на прошедшем Уимблдоне этот дуэт одержал победу.

В 1/4 финала Остапенко и Киченок предстоит встреча с хозяйками турнира в лице Кэролайн Доулхайд и Ванией Кинг.

В то же время дуэт Севастова - Павлюченкова не смог выйти в четвертьфинал, уступив китаянкам Йин-Йин Дуань и Чжен Сайсай со счётом 4:6, 3:6.

Напомним, что ранее обе латвийские теннисистки не смогли преодолеть третий круг одиночного разряда на US Open.

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