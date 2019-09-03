Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане девочке

Фатима стала одной из героинь документального фильма Дудя, а её тётя Лана дала большое интервью журналисту, рассказав о сложностях, с которыми пришлось столкнуться их семье после теракта.

На момент теракта Фатиме Дзгоевой было 10 лет. Она получила сквозное ранение черепа - в лобной части почти нет кости и вместо неё поставили титановую пластину. Операцию провели в 2005 году и теперь каждый год Фатиме необходимо летать на обследование и реабилитацию.

Девочке необходимо проходить дорогостоящий процесс реабилитации в Германии. По словам тёти, последняя поездка в немецкую клинику обошлась семье в 40 тысяч евро.

В 2016 году состояние девочки ухудшилось и для сбора средств на лечение Фатимы был организован благотворительный концерт. Семье Дзгоевой неожиданно сообщили, что сбор средств закрыт и нужная сумма была собрана.

"Вам помогли, собрали деньги и вы можете выезжать. Нам пожертвовали 1 миллион рублей. Это был наш футболист Алан Дзагоев. Он не хотел, чтобы мы это разглашали. Я низко кланяюсь этому парню. Большое спасибо ему!", - сказала тётя Фатимы.

По словам тёти девочки, российское государство выделяет деньги только на обследование, а на реабилитацию семье приходится искать деньги самостоятельно. Для того, чтобы оплатить первые поездки в Германию, семье пришлось продать квартиру, которую дали Фатиме после теракта. Затем пришлось продать вторую квартиру, которую они получили за погибшую сестру, Залину.

Захват школы в Беслане произошёл 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибло 334 человека (186 детей). Алан Дзагоев является уроженцем Беслана.