Вт, 3.09.2019
Когда в каждом здании Петербурга будут стоять такие красивые двери, рамы окон и такие очаровательные дракончики как в Риге, тогда и поговорим! Когда в Питере научаться водосточные трубы убирать сразу в дождевую канализацию - тогда и поговорим! Илья Варламов, российский блогер

Видео: Невероятно крутой розыгрыш в исполнении Рафаэля Надаля

Рафаэль Надаль

ФОТО: AFP/SCANPIX

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отличился впечатляющим ударом на проходящем в Нью-Йорке Открытом чемпионате США (US Open).

Надаль в 1/8 финала обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 и в девятый раз вышел в четвертьфинал US Open. Всего на счету испанца 40 выходов в 1/4 финала на турнирах "Большого шлема".

В этом матче Надаль выиграл очко в практически безнадёжной ситуации. То, каким образом ему удалось это сделать, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать и услышать. После выигранного очка Надаль не скрывал радость, а также искупался в овациях трибун.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ