Видео: Невероятно крутой розыгрыш в исполнении Рафаэля Надаля

Надаль в 1/8 финала обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 и в девятый раз вышел в четвертьфинал US Open. Всего на счету испанца 40 выходов в 1/4 финала на турнирах "Большого шлема".

В этом матче Надаль выиграл очко в практически безнадёжной ситуации. То, каким образом ему удалось это сделать, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать и услышать. После выигранного очка Надаль не скрывал радость, а также искупался в овациях трибун.