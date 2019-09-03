В США из католической школы изъяли книги о Гарри Поттере
Католическая школа в Нэшвилле, расположенном в американском штате Теннесси, убрала из библиотеки книги о Гарри Поттере, поскольку школьный священник решил, что они могут побудить читателей вызвать злых духов, сообщает Associated Press.
Священник Дэн Рихил отправил электронное письмо порталу The Tennessean, в котором указал, что консультировался с американскими и римскими экзорцистами. Именно они посоветовали Рихилу убрать книги Джоан К. Роулинг про мальчика-волшебника из библиотеки.
"В этих книгах магию преподносят и как добро, и как зло, это неправда — это хитрый обман. Проклятия и заклинания в этих книгах настоящие; произнесенные человеком, они могут призвать злых духов", — написал в своем письме священник.
У католической церкви нет официальной позиции в вопросе о книгах Роулинг. Однако заведующая школами католической епархии Нэшвилла указала, что последнее слово о происходящем в школе останется за Рихилом.