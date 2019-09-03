Мхитарян, Фалькао и Коноплянка сменили клубы в последний день трансферов

В ночь с понедельника на вторник в Европе закрылось летнее трансферное окно. Какие-то футбольные команды успели усилится, кому-то повезло чуть меньше, какие-то громкие трансферы так и не состоялись, а кто-то в последний момент удивил подписанием игрока. Рассказываем о главном.
Сразу стоит отметить, что многострадальная эпопея с переходом Поля Погба и Неймара ничем не закончилась. Оба футболиста останутся в своих прежних командах. Несмотря на это, в Европе произошло несколько интересных переходов.
Например, Фернандо Льоренте продолжит карьеру в итальянском "Наполи". Игрок оставался без клуба после окончания контракта с "Тоттенхэмом", но пришёлся ко двору в Неаполе. 34-летний испанец заключил с неаполитанцами двухлетний контракт.
31-летний мексиканский футболист Чичарито, который в своё время зажигал в "МЮ", продолжит карьеру в испанской "Севилье". Предыдущие два сезона игрок провёл в "Вест Хэме" и был куплен испанцами за 8 миллионов евро.
✍️ New Sevilla signing Javier Hernández ⚪️🔴#UEL winner in 2020? 🧐 pic.twitter.com/HUqcogvaVc— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 2 сентября 2019 г.
Ивуарийский футболист Сейду Думбия, который с 2010 по 2014 год выступал за московский ЦСКА, а потом кочевал по арендам из клуба в клуб, продолжит карьеру в швейцарском "Сьоне". Теперь Думбия будет одноклубником латвийского нападающего Роберта Улдрикиса.
Итальянская "Рома" в последний день трансферов провернула сразу два интересных перехода, правда, оба трансфера - это аренда. Из мадридского "Атлетико" в Рим отправился Никола Калинич, а из лондонского "Арсенала" прибыл армянин Генрих Мхитарян. За аренду Мхитаряна "Рома" заплатит 3 миллиона евро. Футболист будет выступать под 77-м номером.
🆕🐺🐺 pic.twitter.com/ImMt3VH4Yw— AS Roma (@OfficialASRoma) September 2, 2019
Ещё из интересненького - бывший игрок "Зенита" и "Ливерпуля" словак Мартин Шкртел продолжит карьеру в турецком "Истанбул Башакшехир". Интересно то, что словак меньше месяца назад подписал контракт с итальянской "Аталантой", но клуб расторг с ним контракт из-за того, что игрок каким-то образом скрыл травмы на медицинском обследовании.
Сразу два громких трансфера совершил французский ПСЖ. Парижане подписали вратаря Кейлора Наваса до 2023 года, а также Мауро Икарди. 26-летний аргентинец будет получать во Франции 8 миллионов евро и ещё 2 миллиона бонусами. На самом деле Икарди продлил контракт с "Интером" до 2022 года, но ушел в аренду в ПСЖ с правом выкупа. Вероятнее всего - этот выкуп состоится следующим летом.
Une nouvelle aventure pour Mauro 🇦🇷— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2019
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Ну и напоследок - украинец Евгений Коноплянка решил вернуться на родину и подписал трёхлетний контракт с "Шахтёром". Датчанин Никлас Бендтнер также вернулся домой и будет выступать за "Копенгаген", который не позволил "Риге" отобраться в Лигу Европы. Турецкий "Галатасарай" объявил о подписании форварда Радамеля Фалькао, который некогда блистал в составе мадридского "Атлетико", "Порту" и "Монако".
Günaydın #Galatasaray Ailesi pic.twitter.com/liN2HjjnWX— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 3, 2019