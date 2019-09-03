Президент Беларуси Александр Лукашенко ярый хоккейный болельщик. Александр Григорьевич с сыном Николаем посетили матч регулярного чемпионата КХЛ между минским "Динамо" и "Нефтехимиком". Гол Теэму Пулккинена из "Динамо" вызвал бурю эмоций у президента Беларуси, который на радостях обнял Мисс Беларусь - 2018 Марию Василевич. Несмотря на визит главы государства, победить минчане не смогли - матч закончился победой "Нефтехимика" со счётом 4:2.