Бюро внутренней безопасности задержало экс-главу погранохраны Гарбарса и строителей дорог

IDB проинформировало агентство LETA, что бюро задержало заместителя начальника управления вооружения, снабжения и технических ресурсов главного управления Государственной пограничной охраны, бывшего начальника Погранохраны, а также двоих представителей компании, занимающейся строительством дорог.

Данные лица были задержаны по подозрению в нарушении закона в процессе строительства, которое проводилось в рамках договоров, заключенных между погранохраной и предприятием, о постройке инфраструктуры на границе Латвии и России, а также обустройстве границ между Латвией и Беларусью.

В ходе уголовного процесса еще к одному работнику Государственной пограничной охраны был применен статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс, сообщили в бюро.

В процессе строительства были констатированы возможные несоответствия технической спецификации.

Кроме того, была допущена самовольная вырубка деревьев в приграничной зоне.

В свою очередь в финансовых сделках вышеупомянутого предприятия присутствуют признаки легализации незаконно полученных средств, по данному факту было начато расследование, сообщили в IDB.

Вскоре будет принято решение о применении мер пресечения в отношении задержанных лиц.

В интересах следствия более детальную информацию бюро не разглашает.

Как сообщалось ранее, в январе этого года Гарбарс уволился из Государственной пограничной охраны, хотя его срок полномочий на посту начальника охраны еще не истек.

Гарбарс родился в 1969 году, так что в этом году ему исполняется всего 50 лет. Однако он ранее сообщил агентству LETA, что принял решение оставить свою должность в связи с достижением возраста, который позволяет ему уйти на пенсию по выслуге лет.

Это решение Гарбарс принял в конце прошлого года и примерно через месяц сообщил о нем министру внутренних дел.