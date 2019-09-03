Сказочный звездный парад, или Самые романтичные платья Венецианского кинофестиваля
Что может быть приятнее, чем смотреть на талантливых актрис - всемирно известных звезд - в сказочно красивых вечерних платьях?! Предоставляем вам такую возможность - любуйтесь!
Мерил Стрип в летящем небесно-голубом с цветами (Givenchy)
Молли Симс в женственном зефирном с блеском (Monique Lhuillier)
Сиенна Миллер - восточная принцесса в розовом с вышивкой (Gucci)
Изабель Юппер в полупрозрачном топе и тюле (Armani Privé)
Кейт Бланшетт в черном бархате с серебром и жемчугом (Armani Privé)
Зази Битц в крупных цветах и воланах (Valentino)
Моника Беллуччи в огненно-красном кружевном в стиле Кармен (Dolce & Gabbana)
Лив Тайлер - королева ночи от кутюр с лиловыми акцентами (Givenchy)
Лора Дерн в изумрудном с волшебными птицами (Gucci)
Больше фото смотрите в нашей галерее!