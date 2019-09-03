Вт, 3.09.2019
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Сказочный звездный парад, или Самые романтичные платья Венецианского кинофестиваля
Фото

ФОТО: SIPA/Scanpix

Что может быть приятнее, чем смотреть на талантливых актрис - всемирно известных звезд - в сказочно красивых вечерних платьях?! Предоставляем вам такую возможность - любуйтесь!

Мерил Стрип в летящем небесно-голубом с цветами (Givenchy)

ФОТО: SIPA/AFP/EPA/Scanpix

Молли Симс в женственном зефирном с блеском (Monique Lhuillier)

ФОТО: SIPA/AFP/EPA/Scanpix

Сиенна Миллер - восточная принцесса в розовом с вышивкой (Gucci)

ФОТО: SIPA/AFP/EPA/Scanpix

Изабель Юппер в полупрозрачном топе и тюле (Armani Privé)

ФОТО: SIPA/AFP/EPA/Scanpix

Кейт Бланшетт в черном бархате с серебром и жемчугом (Armani Privé)

ФОТО: SIPA/AFP/EPA/Scanpix

 Зази Битц в крупных цветах и воланах (Valentino)

ФОТО: AFP/SCANPIX

Моника Беллуччи в огненно-красном кружевном в стиле Кармен (Dolce & Gabbana)

ФОТО: SIPA/AFP/EPA/Scanpix

Лив Тайлер - королева ночи от кутюр с лиловыми акцентами (Givenchy)

ФОТО: SIPA/AFP/EPA/Scanpix

Лора Дерн в изумрудном с волшебными птицами (Gucci)

ФОТО: EPA/Scanpix

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