Вт, 3.09.2019
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Что это за необычные объемные обозначения на дорогах?

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Этим летим многие водители заметили, что в нескольких местах на дорогах появились невиданные ранее дорожные обозначения.

Как оказалось, это эксперимент ученых Латвийского университета, которые в сотрудничестве со специалистами Latvijas Valsts ceļi ищут дешевые и эффективные способы, как обратить особое внимание водителей перед опасными местами. 

Профессор ЛУ Ивар Аустерс, который уже долгое время занимается вопросами улучшения безопасности движения, отметил, что необычные дорожные обозначения нанесены в пяти местах с повышенным числом ДТП.

Например, на перекрестке в Марупе, на котором регулярно случаются аварии.

"Если вы спросите лично меня, то инициатива хорошая, но мое личное мнение - я долго думал над тем, что это", - рассказал житель Марупе.

Организаторы эксперимента отметили, что их главная цель - проверить, "разбудят" ли эти необычные знаки водителей и заставят ли их обратить внимание на то, что происходит вокруг.

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