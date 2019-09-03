Что это за необычные объемные обозначения на дорогах?

Как оказалось, это эксперимент ученых Латвийского университета, которые в сотрудничестве со специалистами Latvijas Valsts ceļi ищут дешевые и эффективные способы, как обратить особое внимание водителей перед опасными местами.

Профессор ЛУ Ивар Аустерс, который уже долгое время занимается вопросами улучшения безопасности движения, отметил, что необычные дорожные обозначения нанесены в пяти местах с повышенным числом ДТП.

Например, на перекрестке в Марупе, на котором регулярно случаются аварии.

"Если вы спросите лично меня, то инициатива хорошая, но мое личное мнение - я долго думал над тем, что это", - рассказал житель Марупе.