Что это за необычные объемные обозначения на дорогах?

Этим летим многие водители заметили, что в нескольких местах на дорогах появились невиданные ранее дорожные обозначения.
Как оказалось, это эксперимент ученых Латвийского университета, которые в сотрудничестве со специалистами Latvijas Valsts ceļi ищут дешевые и эффективные способы, как обратить особое внимание водителей перед опасными местами.
Профессор ЛУ Ивар Аустерс, который уже долгое время занимается вопросами улучшения безопасности движения, отметил, что необычные дорожные обозначения нанесены в пяти местах с повышенным числом ДТП.
Например, на перекрестке в Марупе, на котором регулярно случаются аварии.
"Если вы спросите лично меня, то инициатива хорошая, но мое личное мнение - я долго думал над тем, что это", - рассказал житель Марупе.
Организаторы эксперимента отметили, что их главная цель - проверить, "разбудят" ли эти необычные знаки водителей и заставят ли их обратить внимание на то, что происходит вокруг.