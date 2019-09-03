В Бельгии прогремел мощный взрыв. Обрушились несколько домов

Отмечается, что взрыв произошел во второй половине дня в районе Вилрейк.

В результате взрыва были разрушены три дома, во многих зданиях на улице выбиты окна.

По словам очевидцев, в одном из домов на момент взрыва проводились ремонтные работы, однако, связан ли с ними взрыв, достоверно неизвестно.

Сообщается о двух людях, которых в тяжелом состоянии достали из-под завалов.