В Бельгии прогремел мощный взрыв. Обрушились несколько домов

Во вторник, 3 сентября, в результате мощного взрыва в бельгийском Антверпене обрушились три дома, сообщило местное издание Nieuwsblad.
Отмечается, что взрыв произошел во второй половине дня в районе Вилрейк.
В результате взрыва были разрушены три дома, во многих зданиях на улице выбиты окна.
По словам очевидцев, в одном из домов на момент взрыва проводились ремонтные работы, однако, связан ли с ними взрыв, достоверно неизвестно.
Сообщается о двух людях, которых в тяжелом состоянии достали из-под завалов.
Спасатели продолжают работать на месте происшествия и разбирать завалы. Предположительно, под обломками все еще могут находиться люди.