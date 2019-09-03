Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская ушла от мужа

"Два лидера в одной семье - гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться.

Один красивый, другой - очень красивый. Один умный, другой - очень умный. Один целеустремленный, другой - очень сильно целеустремленный.

Конечно, превосходная степень здесь относится к даме", - отметил Соловьев в интервью РИА Новости.

Инициатором расставания, по его словам, была Наталья.

"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также вопрос совести и воспитания.

Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях.

Знаю, что в номенклатурном и финансовом планах это всегда губило меня, но зато позволяло оставаться собой. Как в песне Михаила Круга: "Но другим никогда, никогда я не буду, если что-то не так, вы простите меня", - заявил Соловьев журналистам.

Сама Поклонская ограничилась весьма сдержанным комментарием этой ситуации и отметила, что не собирается публично обсуждать столь личные вопросы.

"Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом. Поэтому комментировать эту новость не буду,

предоставив такую возможность бывшему мужу", - обратилась Поклонская к подписчикам в своем Телеграм-канале.

Личная жизнь Натальи Поклонской вообще не тема для обсуждений. Правда, в интервью для радио "Комсомольская правда" она все же раскрыла некоторые подробности своего развода. "Решение было принято 26 мая по моему исковому заявлению. Прошло столько времени", - отметила Наталья, при этом

о причинах расставания решила все же умолчать, добавив лишь: "Вся моя жизнь показала, что мной нельзя управлять. И мое решение - это мое решение. Как бы оно нравилось или не нравилось всем".

Напомним, в июне 2017 года Поклонская сообщила, что рассталась с мужчиной, которого ранее называла своим мужем. По ее словам, она представлялась замужней, чтобы избежать приставаний.

В августе прошлого года в соцсетях появились кадры со свадьбы Натальи и Ивана Соловьева в одном из ресторанов в поселке Береговое (Кастрополь) на южном берегу Крыма. На торжество были приглашены лишь самые близкие - примерно 30 человек.