Olainfarm распродает свой автопарк класса люкс. За ненадобностью

По его словам, автомобили компании не требуются, так как не используются для того, чтобы выполнять основные функции Olainfarm.

Автомобили продают публично, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса.

В продаже автомобили BMW X5, BMW X1, BMW X4, Mercedes-Benz S600, Mercedes-Benz Gle 350 и Lexus NX300.

Автомобили компании продаются на портале www.ss.lv. Например, стоимость стоимость самого дорогого автомобиля BMW X5 с пробегом 13 272 км составляет 89 000 евро, стоимость самого дешевого из продаваемых BMW X1 с пробегом 40 601 км - 26 000 евро.

Отметим, что реализация продукции фармацевтического концерна Olainfarm, по предварительным данным, за семь месяцев этого года выросла на 8% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, составив 75,859 млн евро, свидетельствует информация, предоставленная компанией бирже Nasdaq Riga.

Представители компании отметили, что за семь месяцев 2019 года Olainfarm достиг 58% от запланированного на этот год неконсолидированного оборота и 57% от планируемого годового консолидированного оборота.