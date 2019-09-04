Устрицы, орехи, посчитать до 10, или Как естественным образом справиться с ПМС?

Сертифицированный фармацевт Лайла Залите делится советами о том, как в эти особые дни месяца улучшить свое физическое и эмоциональное самочувствие, не прибегая к лекарствам.

"ПМС обычно заявляет о себе за неделю-полторы до начала менструации, и его проявления могут иметь разные формы и интенсивность - начиная от незначительных, даже незаметных симптомов вплоть до очень тяжелых.

Факторы, провоцирующие ПМС, также различаются и влияют на женщину в большей или меньшей степени в зависимости от самочувствия на конкретный момент времени и других жизненных обстоятельств. Однако исследователи заметили интересное явление:

у женщин, работа которых связана с бóльшим психологическим, эмоциональным напряжением и большей ответственностью, ПМС проявляется сильнее и чаще.

Каждой женщине стоит помнить о том, что на самом деле ПМС - вещь серьезная, и нужно не просто претерпевать его каждый месяц, а искать решение для его устранения", - поясняет фармацевт.

Наиболее распространенные физические симптомы ПМС - выраженное нагрубание молочных желез, головная боль, боль в спине, боль в животе, вздутие живота, увеличение веса, задержка жидкости в организме, приливы жара, сыпь на коже, усталость, сонливость или, наоборот, бессонница.

- выраженное нагрубание молочных желез, головная боль, боль в спине, боль в животе, вздутие живота, увеличение веса, задержка жидкости в организме, приливы жара, сыпь на коже, усталость, сонливость или, наоборот, бессонница. Психологические же симптомы - раздражительность, плаксивость, приступы злости, депрессивное настроение, чувство одиночества, отсутствие мотивации, неудовлетворенность, резкие колебания настроения, затрудненное логическое мышление.

Советы, как справиться с ПМС

#1 Соответствующее питание

Во время ПМС рекомендуется уменьшить количество соли в организме, поскольку она способствует задержке жидкости, из-за чего еще активнее образуется отек, увеличивается в объеме грудь, болезненные ощущения в ней усиливаются.

По возможности следует избегать сладостей, хотя их и может хотеться больше обычного. Сладости способствуют вздутию живота и скоплению газов.

Нужно быть осторожнее и с кофе, черным и зеленым чаем - кофеин может повысить возбужденность, бессонницу и таким образом спровоцировать еще более сильные перепады настроения.

Перед менструациями рекомендуется дополнить рацион морепродуктами, овощами, бобовыми и фруктами.

#2 Витамины и минеральные вещества

Самочувствие можно улучшить также при помощи приема дополнительных минеральных веществ и витаминов - кальция и магния с витаминами группы В.

Кальций поможет уменьшить гормональные колебания, а магний расслабит нервную и мышечную систему, уменьшит напряжение и боль, поможет успокоиться.

Природный кальций можно получить из кисломолочных продуктов и сыра, а магний, например, из цельнозернового хлеба, бобовых и орехов.

#3 Фитоэстрогены

Проявления ПМС можно существенно уменьшить, употребляя продукты, в состав которых входят природные фитоэстрогены. Больше всего их содержится в льняном семени, грецких орехах, подсолнечных семечках и соевых продуктах.

Эстрогены растительного происхождения можно получить и из травяных чаев - чая из красного клевера, посевной люцерны, шалфея, хмеля, манжетки и душицы.

#4 Физическая активность

Регулярная физическая активность поможет синтезировать большее количество гормонов позитивного стресса, что благоприятно скажется на всех протекающих в организме процессах.

Бег, плавание, езда на велосипеде - подойдет любой вид спорта, который вам нравится, а также простые прогулки на свежем воздухе и дыхательные упражнения 4-5 раз в неделю.

#5 Согревание

Если во время ПМС в животе ощущаются спазмы или напряжение мышц, например, в спине,

помогут теплые компрессы - бутылка с теплой водой или грелка. До начала менструации можно сходить в баню, на расслабляющий массаж или водные процедуры.

#6 Эмоциональная устойчивость

Для улучшения самочувствия во время ПМС пригодится и тренировка эмоциональной устойчивости, что может оказаться даже более сложным, чем выполнение физических упражнений.

Можно, например, учиться избегать конфликтов и не давать волю гневу сразу, а сначала глубоко вдохнуть или сосчитать до десяти.

Стоит помнить о том, что ПМС может стать причиной эмоционального дисбаланса, поэтому важные решения нужно принимать очень обдуманно.

"Если ПМС регулярно негативно сказывается на качестве жизни, ухудшаются отношения с окружающими, сильно меняется восприятие вещей и поведение, падает производительность труда и ситуацию не удается улучшить собственными силами, нужно обязательно обращаться к врачу, чтобы совместными силами найти решение. Главное - не стесняться об этом говорить", - добавляет Л. Залите.