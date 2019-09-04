Ср, 4.09.2019
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  • Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open за 44 минуты. Это её 100-я победа здесь

Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open за 44 минуты. Это её 100-я победа здесь

Серена Уильямс

ФОТО: Reuters/ScanPix

23-кратная чемпионка "Больших шлемов" Серена Уильямс в четвертьфинале US Open не оставила шансов китаянке Ван Цян – матч закончился со счётом 6:1, 6:0. Это 100-я победы Серены на US Open. 

Посеянная под восьмым номером Уильямс-младшая завершила свой четвертьфинальный поединок против Цян после двух сетов.

Американка отдала сопернице всего лишь один гейм. Уильямс сделала 25 ударов навылет, Ван Цян – ноль.

Матч продолжался 44 минуты - это самый короткий женский матч в этом сезоне. Справедливости ради отметим, что в Мадриде Симона Халеп тоже за 44 минуты обыграла Викторию Кужмову.

"Я всегда была человеком, который выходит на корт и ревет, и кричит, и жалуется, и плачет, и борется. 

Я очень страстно отношусь к своей работе. Большинство людей, которые любят свое дело, страстно к нему относятся. Я тоже", - прокомментировала свою победу над Ван Цян Уильямс.

В полуфинале Уильямс сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая накануне одержала победу над британкой Йоханной Контой (6:4, 6:4).

Их встреча состоится 5 сентября.

В другом полуфинале за место в финале турнира поборются канадка Бьянка Ванесса Андрееску и бельгийка Элизе Мертенс.

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