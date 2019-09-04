Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open за 44 минуты. Это её 100-я победа здесь

Посеянная под восьмым номером Уильямс-младшая завершила свой четвертьфинальный поединок против Цян после двух сетов.

Американка отдала сопернице всего лишь один гейм. Уильямс сделала 25 ударов навылет, Ван Цян – ноль.

Матч продолжался 44 минуты - это самый короткий женский матч в этом сезоне. Справедливости ради отметим, что в Мадриде Симона Халеп тоже за 44 минуты обыграла Викторию Кужмову.

"Я всегда была человеком, который выходит на корт и ревет, и кричит, и жалуется, и плачет, и борется.

Я очень страстно отношусь к своей работе. Большинство людей, которые любят свое дело, страстно к нему относятся. Я тоже", - прокомментировала свою победу над Ван Цян Уильямс.

В полуфинале Уильямс сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая накануне одержала победу над британкой Йоханной Контой (6:4, 6:4).

Их встреча состоится 5 сентября.