В Akropole новая услуга - частный шопинг со стилистом Анитой Алтмане

"Широкий ассортимент, представленный в магазинах, напоминает джунгли, в которых легко заблудиться и запутаться, делая выбор. Перед глазами мелькают яркие цвета и узоры. Каждый из нас является отдельной личностью со своим характером и особенностями фигуры, привычками и желаниями. Мы вдохновляемся тенденциями и листаем последние модные журналы, но верхние строчки списка приоритетов в повседневной жизни все-таки занимают практичные и эстетически привлекательные комбинации.

Консультации и шопинг с профессиональным стилистом - это большое облегчение для тех, кто хочет с умом обновить свой гардероб, а также сэкономить время и средства.

Зачастую взгляд со стороны становится свежим глотком воздуха, который помогает найти новые решения и неожиданные комбинации, благодаря чему удается успешно обновить имеющийся гардероб", - рассказывает о процессе и пользе частного шопинга Анита Алтмане.

ФОТО: Пресс-фото

В топ приоритетов торгово-развлекательного центра Akropole входит не только предоставление уникальных возможностей шопинга и развлечений, но и обмен опытом, в процессе которого посетители получают новые знания, вдохновение и информацию об актуальных событиях в мире моды.

В Akropole предлагается действительно широкий ассортимент одежды и аксессуаров, которого больше нет нигде в Латвии, поэтому данный центр является наиболее подходящим местом для изучения мира моды.

Именно здесь находятся первый в странах Балтии мультибрендовый магазин Van Graaf, магазин модных товаров Oysho, который пришел на латвийский рынок вместе с Akropole, а также первый в Латвии магазин обуви Deichmann и магазин образa жизни USC.

В Akropole размещаются также крупнейшие в Латвии магазины брендов Zara, Reserved и KidzOne, кроме того, именно в магазине Zara доступны такие коллекции, которых нет в других латвийских магазинах этого бренда.

Продолжительность частного шопинга с Анитой Алтмане составит два часа, стоимость услуги - 40 евро.

Однако в случае совершения покупок в магазинах Akropole на сумму более 150 евро за услугу не нужно будет платить, и консультации стилиста будут бесплатными.