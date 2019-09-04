KNAB во вторник опросил и экс-президента Латвии Раймонда Вейониса

Скорее всего в закрытый двор KNAB Веойнис прибыл на машине. По наблюдениям LETA, вечером во вторник закрытый двор KNAB покинул автомобиль Volkswagen с тонированными задними стеклами.

Помимо водителя на переднем сидении был некий мужчина, а на заднем сидении был виден лишь силуэт другого человека.

На этом же автомобиле Вейонис с супругой этим летом прибыли на инаугурацию нового президента Латвии Эгила Левитса в Латвийской Национальной библиотеке, свидетельствует информация в фотоархиве LETA.

В свое время на должность президента Латвии Раймонда Вейониса выдвинул Союз "зеленых" и крестьян (СЗК). После того, как он стал президентом, он остановил свое членство в СЗК и Латвийской Зеленой партии. После окончания срока полномочий президента Вейонис не возобновлял членство в СЗК.

Член правления СЗК Арманд Краузе в разговоре с LETA отметил, что о последних событиях в связи с процессуальными действиями KNAB и Совета по конкуренции (СК) узнал из СМИ и был крайне удивлен.

Он не знает, по какой причине Вейониса мог опрашивать KNAB.

Напомним, KNAB совместно с СК осуществляет санкционированные судом неотложные следственные действия на основании подозрений о возможной причастности по крайней мере десяти крупных строительных компаний к преступным действиям и нарушениям закона о конкуренции.

KNAB начало уголовный процесс 19 сентября 2018 года о взяточничестве в крупном размере, превышении и злоупотреблении полномочиями в корыстных целях. В свою очередь СК проводит расследование о возможных нарушениях закона о конкуренции - картельном соглашении.

Имеющиеся в распоряжении бюро факты свидетельствуют о возможном подкупе и получении взяток за согласование цен претендентов при закупках, а также о подкупе должностных лиц с целью реализации интересов предпринимателей по другим вопросам, не связанным с закупками.

Преступные действия совершались с начала 2015 года до середины 2018 года. Предполагаемые суммы взяток составляют от 25 000 евро до нескольких сотен тысяч.

У KNAB есть основания полагать, что к преступным действиям причастны не менее десяти крупных строительных компаний.

Одновременно в ходе расследования бюро получило информацию, свидетельствующую о возможном запрещенном соглашении между крупнейшими предприятиями отрасли, которая была передана СК.

На ее основе совет начал расследование возможных нарушений и сегодня совместно с сотрудниками KNAB проводит необъявленную инспекцию в этих предприятиях.

Имеющаяся в распоряжении СК информация свидетельствует о том, что ряд предприятий строительной отрасли предположительно на протяжении нескольких лет согласовывали действия и договаривались о распределении рынка и условиях участия в закупках государственных и частных заказчиков не только в Риге, но и в регионах Латвии. Такое картельное соглашение считается наиболее серьезным нарушением конкуренции, указали в KNAB.

Представитель СК Паула Вилсоне сообщила, что в настоящее время СК подозревает 10 ведущих строительных предприятий страны в разделе рынка и соглашении об участии в публичных и частных закупках по всей территории Латвии.

"У KNAB в ходе расследования возникли подозрения о запрещенном соглашении между предприятиями, поэтому данная информация была передана СК, и мы начали собственное расследование.

Это дело пока находится на стадии рассмотрения, картельное соглашение еще не доказано, но подозрения есть", - сказала представитель СК.

В настоящее время по делу ведется активная следственная работа. Более подробную информацию KNAB обещает предоставить, как только это будет возможно без ущерба для интересов расследования.