Последствия урагана на Багамах: разрушено и повреждено около 13 тысяч зданий
Как минимум семь человек, включая семилетнего ребёнка, пострадали во время урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова. Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщают местные власти, число погибших может стать больше.
Ураган уничтожил и повредил более, чем 13 000 зданий (жилых домов и учреждений), во многих местах было отключено электричество, а также рухнули деревья и столбы. Окончательный ущерб еще не установлен. Сообщается, что улицы затоплены, а движение по ним парализовано.
"Мы находимся в эпицентре одного из крупнейших национальных кризисов в истории страны", — сказал премьер-министр островного содружества Хьюберт Миннис.
Как сообщает национальный центр США по наблюдению за ураганами, максимальная скорость ветра урагана "Дориан" снизилась до 175 км/ч. Это значит, что ураган ослаб до второй категории.
Национальный центр прогнозирует, что несмотря на то что ураган слабеет, он будет представлять опасность еще в течение следующих нескольких дней.
Напомним, из-за приближения ураган "Дориан" в США были эвакуированы прибрежные районы трех штатов. В четырех штатах пока объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Галерея: Последствия урагана "Дориан"