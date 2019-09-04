Ср, 4.09.2019
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Запашного прооперировали, он мог потерять возможность ходить

Аскольд Запашный с тигром.

ФОТО: Anton Denisov/RIA Novosti

Российский дрессировщик Аскольд Запашный перенес операцию на позвоночнике. Причиной этому стало обострение грыжи. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал "360".

"Я много лет с позвоночником мучаюсь. У меня стоит три импланта, титановая конструкция. Следили, контролировали грыжу, а она резко увеличилась, передавила нерв", — пояснил Запашный.

Он отметил, что ему понадобилась экстренная операция, потому что он

41-летний дрессировщик мог потерять возможность ходить, поэтому ему понадобилась срочная операция. Для этого он отправился в Германию.

Оказалось, что это уже пятая операция на его позвоночнике.

Аскольд Запашный — дрессировщик и художественный руководитель Большого Московского цирка, брат Эдгарда Запашного.

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