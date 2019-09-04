Запашного прооперировали, он мог потерять возможность ходить

Российский дрессировщик Аскольд Запашный перенес операцию на позвоночнике. Причиной этому стало обострение грыжи. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал "360".
"Я много лет с позвоночником мучаюсь. У меня стоит три импланта, титановая конструкция. Следили, контролировали грыжу, а она резко увеличилась, передавила нерв", — пояснил Запашный.
Он отметил, что ему понадобилась экстренная операция, потому что он
41-летний дрессировщик мог потерять возможность ходить, поэтому ему понадобилась срочная операция. Для этого он отправился в Германию.
Оказалось, что это уже пятая операция на его позвоночнике.
Аскольд Запашный — дрессировщик и художественный руководитель Большого Московского цирка, брат Эдгарда Запашного.