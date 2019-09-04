Тяжелое ДТП на шоссе Балтэзерс-Адажи: пострадали пять человек, в том числе младенец

Во вторник, 3 сентября, в полдень на Таллиннском шоссе между Балтэзерсом и Адажи произошла трагическая авария. Безрассудный шофёр при попытке обогнать несколько автомобилей спровоцировал ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает программа Degpunktā.
В середине дня, когда на Таллиннском шоссе интенсивное движение, водитель BMW пытался обогнать колонну машин. К сожалению, у него не вышло и в ДТП, не считая поспешного водителя, пострадали четыре человека, в том числе младенец.
Медики службы неотложной медицинской помощи сообщили, что жизни пострадавших в аварии ничего не грозит, однако травмы серьёзны и их придётся лечить ещё долго.
На месте происшествия работала также бригада VUGD, пытавшаяся освободить людей из машины, у которой была сорвана крыша. Младенец, который находился в одной из машин, практически не пострадал. Детское кресло смогло выдержать удар.