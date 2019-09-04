Перестройка Брасского моста в Риге будет продолжена

Агентство LETA уже сообщало, что ремонтные работы на Брасском мосту остановились в начале мая. Ответственные службы констатировали, что проект реконструкции разработан так, что после окончания ремонта несущая способность моста будет недостаточной для низкопольных трамваев.

В результате этого руководству думы нужно было принять решение - дополнять существующий строительный проект или создавать абсолютно новый.

По словам Бурова, после проведения переговоров с органами самоуправления и строителями было констатировано, что в рамках существующего разрешения на строительство все же возможно произвести все необходимые строительные работы.

"Сегодня мы убедились в том, что литовские предприниматели понимают сложившуюся ситуацию и готовы произвести все работы. Разработан график работ, и есть договоренность, что мы будем встречаться на объекте каждый четверг. Построить железнодорожный переезд мы планируем до конца года", - сказал Буров, добавив, что мост будет сдан в эксплуатацию не позднее июня 2023 года, потому что уже в июле ожидается проведение Праздника песни и танца, для которого мост будет крайне важен.

Мэр не назвал конкретной суммы дополнительных издержек, заявив, что она станет понятна только после разработки всех технических решений, 16 января следующего года.

Ранее представители департамента сообщения Рижской думы заявляли, что самоуправление постарается обеспечить, чтобы все дополнительные работы были произведены в рамках существующего договора, который подразумевает, что затраты на проведение незапланированных дополнительных работ могут составлять 50% от общей суммы контракта. Поскольку сумма договора составляет 10,87 млн евро, затраты максимально могут вырасти до примерно 15 млн евро, если не будет необходимости в предоставлении дополнительных средств.