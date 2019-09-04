"Chanel Nr. 1" в Рижском русском театра им. М. Чехова: фото с репетиции перед премьерой

Уже совсем скоро, 6 и 8 сентября, на Малой сцене Рижского русского театра им. Михаила Чехова состоится премьера спектакля "Chanel Nr. 1". В его основу лег рассказ о пути легендарной женщины, жизнь которой была окутана тайнами и вымыслами, возникшими не без ее участия. Спектакль создан под эгидой Музея моды, консультант по костюмам - Александр Васильев. Сегодня днем в театре прошла репетиция перед премьерой, на которой побывал и Русский TVNET. Мы под впечатлением - аплодисменты и огромное спасибо всем, кто работал над этой постановкой! Поверьте, это стоит посмотреть.