Видео: Анна Семенович собралась исцелять мужчин грудью

Семенович не раз подчеркивала, что ее роскошная грудь - подарок природы и она гордится своими формами.

На днях же артистка пообещала чаще публиковать свои фото в нарядах с декольте, чтобы... исцелять мужчин. И объяснила это выводами ученых. "Приложись к моей груди! Все, кто к ней прикладывается, становятся счастливее и живут очень долго", - с уверенностью констатировала Анна.

"Ученые доказали, что мужчины, которые ежедневно смотрят на пышную женскую грудь, уменьшают риск инсульта на 50%. Приняла для себя важное решение чаще носить глубокое декольте. Мужчины, будьте спокойны, я вас спасу!"

- написала звезда под своим видеообращением к поклонникам в Instagram.

Что тут началось!

"Зачетная грудь. Всех обворожила - и мужчин, и женщин, и котиков",

"Аня, меня тоже прижми, как собачку!", "Да тут сразу все захотели жить долго и счастливо",

"Нужно больше глубоких декольте на работе, на улице и дома!",

"Мне тоже захотелось приложиться!", "Анна, я следующий, назначьте время и место", "Сексуальная богиня", "Спасибо тебе, Анечка, спасительница ты наша",

- пишут восторженные мужчины и не только. А как вам такое исцеление грудью?