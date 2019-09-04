Британский парламент запретил Джонсону выходить из ЕС без договора 31 октября

Законопроект предусматривает, что если до 19 октября Британия не заключит с ЕС соглашение о Brexit, то в срочном порядке нужно будет попросить Евросоюз об очередном переносе его даты - на 31 января 2020 года.

Перед тем, как передать этот законопроект в Палату лордов надо будет провести ещё одно голосование.

Голосование назначено на вечер среды, и ожидается, что результат будет тот же.