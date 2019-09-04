Ср, 4.09.2019
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Британский парламент запретил Джонсону выходить из ЕС без договора 31 октября

Иллюстративное фото

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Депутаты парламента Великобритании в среду, 4 сентября, большинством в 29 голосов приняли законопроект, призванный не допустить выхода страны из Евросоюза 31 октября без соглашения с Евросоюзом (ЕС). Об этом пишет "Радио Свобода". 

Законопроект предусматривает, что если до 19 октября Британия не заключит с ЕС соглашение о Brexit, то в срочном порядке нужно будет попросить Евросоюз об очередном переносе его даты - на 31 января 2020 года.

Перед тем, как передать этот законопроект в Палату лордов надо будет провести ещё одно голосование. 

Голосование назначено на вечер среды, и ожидается, что результат будет тот же.

Если законопроект будет одобрен во втором чтении, ожидается, что пройдёт и голосование по предложению Джонсона о досрочных выборах 15 октября.

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