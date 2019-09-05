Остапенко потерпела поражение в 1/4 финала парного разряда US Open

Встреча с хозяйками турнира в лице Кэролайн Доулхайд и Ванией Кинг закончилась для Остапенко и Киченок счётом 6:7, 4:6.

Дуэт Остапенко-Киченок допустил 40 ошибок, в то время как соперницы только 14. Девять двойных ошибок не позволили заработать важных очков.

Соперниц в полуфинале ждёт встреча с бельгийкой Элизой Мертенс и Ариной Сабаленко из Беларуси, которые посеяны на турнире под четвёртым номером.

За выход в четвертьфинал Остапенко заработала 430 рейтинговых очков.

В прошлую встречу Остапенко вместе с Киченок одолели тандем Барбора Стрыцова (Чехия) - Се Шувэй (Тайвань) со счётом 6:4, 6:3. Отметим, что Шувэй и Стрыцова были посеяны на турнире под вторым номером, а на прошедшем Уимблдоне этот дуэт одержал победу.

В то же время дуэт Севастова - Павлюченкова не смог выйти в четвертьфинал, уступив китаянкам Йин-Йин Дуань и Чжен Сайсай со счётом 4:6, 3:6.

За выход в 1/8 финала Севастова заработала 240 рейтинговых очков WTA.