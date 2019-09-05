Видео: Серябкина прокатилась с ветерком без нижнего белья

Российская популярная певица Ольга Серябкина на своей странице в Instagram разместила видео. На нем артистка едет на квадроцикле без нижнего белья.
Серябкина позирует оператору стоя с длинными волосами, которые развеваются на ветру. Стоит отметить, что ролик получился довольно смелым.
"Камуфляжная вечеринка reborn. Я не могла вернуться сюда и не погонять еще раз на этой малышке", - написала Ольга.
Стоит отметить, что поклонники горячо восприняли видео.
"Где охрана?", "В любой непонятной ситуации - снимай трусы", "Них**** камуфляж", ""Вий", современная версия", "сейчас так модно стало?", - писали подписчики.
Напомним, певица Наргиз дала большое интервью, где рассказала, что на лейбле MALFA всем руководит Серябкина. Ранее Елена Темникова намекнула, что у Серябкиной и Фадеева роман.