Чт, 5.09.2019
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Видео: Серябкина прокатилась с ветерком без нижнего белья

Ольга Серябкина

ФОТО: https://www.instagram.com/serebro_official/

Российская популярная певица Ольга Серябкина на своей странице в Instagram разместила видео. На нем артистка едет на квадроцикле без нижнего белья. 

Серябкина позирует оператору стоя с длинными волосами, которые развеваются на ветру. Стоит отметить, что ролик получился довольно смелым. 

"Камуфляжная вечеринка reborn. Я не могла вернуться сюда и не погонять еще раз на этой малышке", - написала Ольга. 

Стоит отметить, что поклонники горячо восприняли видео. 

"Где охрана?", "В любой непонятной ситуации - снимай трусы", "Них**** камуфляж", ""Вий", современная версия", "сейчас так модно стало?", - писали подписчики. 

Напомним, певица Наргиз дала большое интервью, где рассказала, что на лейбле MALFA всем руководит Серябкина. Ранее Елена Темникова намекнула, что у Серябкиной и Фадеева роман. 

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