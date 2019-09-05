В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу c известной актрисой

В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу c фильма "Чики" известной российской актрисой Ириной Горбачевой. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на агенство "Интерфакс".
Житель города Прохладный, где проходили съемки, сделал несколько выстрелов в направлении машины съемочной группы.
МВД сообщило, что у стрелявшего была охотничья винтовка "Сайга". Выстрелы были сделаны из окна многоэтажки, но к счастью, никто не пострадал.
Источники в правоохранительных органах сообщают, что нападавший был в нетрезвом состоянии. Одним из мотивов поступка называется недовольство тем, что Кабардино-Балкарии будет сниматься фильм о проституции.
После происшествия съемки продолжились. Режиссер фильма "Чики" Эдуард Оганесян написал на своей Instagram-странице, что одной из сотрудниц съемочной группы стало плохо. Ее пришлось госпитализировать. Позже он скрыл эту публикацию.
Картина (или мини-сериал) "Чики" будет посвящена жизни подруг, которые занимаются проституцией. Главная героиня возвращается в родной город из Москвы, чтобы помочь остальным измениться. Одну из ролей исполняет актриса Ирина Горбачева, знакомая по фильмам "Я худею", "Аритмия", "Тренер", "Громкая связь", "История одного назначения" и другим.
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Это было возмутительно и противозаконно!! 🌸🌸🌸Столько тепла,любви,смеха,танцев,разговоров,радости и наконец еды)))...ну вы серьёзно??? Кииииев!!! Родной мой! Любимый мой!!! Никогда не забуду эти дни!! Полностью головой и сердцем с вами!!)))... как переключиться?))) хожу и лыбу давлю!!! Ребзяяя!! Вы уже как моя семья!! Стая!! Племя!! Низкий поклон всеееем вам!!! @kurazhbazar @shozamama @dannydemehin @constantinelovera @dradlov @gudkova_alyona @natashawow @tetushkaau @honey_acid_