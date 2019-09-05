В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу c известной актрисой

Житель города Прохладный, где проходили съемки, сделал несколько выстрелов в направлении машины съемочной группы.

МВД сообщило, что у стрелявшего была охотничья винтовка "Сайга". Выстрелы были сделаны из окна многоэтажки, но к счастью, никто не пострадал.

Источники в правоохранительных органах сообщают, что нападавший был в нетрезвом состоянии. Одним из мотивов поступка называется недовольство тем, что Кабардино-Балкарии будет сниматься фильм о проституции.

После происшествия съемки продолжились. Режиссер фильма "Чики" Эдуард Оганесян написал на своей Instagram-странице, что одной из сотрудниц съемочной группы стало плохо. Ее пришлось госпитализировать. Позже он скрыл эту публикацию.