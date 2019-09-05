СМИ: Отцу Ольги Бузовой грозит уголовное дело

По данным издания на 55-летнего отца звезды завели девять исполнительных производств. Последнее датировано 28 июля 2019 года.

Сообщается, что общая сумма долга по налогам, включая пени, составляет 32 тысяч рублей (примерно 439 евро)

Еще почти три тысячи рублей (41 евро) Игорь Бузов должен государству сверх налогов. После регулярных визитов приставов мужчина частями гасит долг. Но если, он не будет платить, то ему грозит возбуждение уголовного дела.

Журналисты недоумевают, почему Ольга Бузова не хочет помочь отцу погасить долг.

Позже директор Ольги Бузовой рассказал "Пятому каналу", что никаких проблем с налоговой задолженностью у отца звезды нет.