Единственная в истории Испании призёрка зимней Олимпиады найдена мертвой

56-летняя горнолыжница из Испании Бланка Фернандес Очоа была найдена мертвой в районе горы Ла Пеньота, передаёт Marca.
Спортсменка последний раз выходила на связь с родными 23 августа. Своей семье Очоа сообщила, что отправляется в путешествие на север страны.
Причины и обстоятельства смерти спортменки выясняются.
Как сообщается, последний раз она была замечена за рулём машины в одном из районов Мадрида. Позже автомобиль женщины был найден бесхозным на стоянке в северной части города.
Бланка Фернандес Очоа является первой в истории Испании женщиной-призёром зимних Олимпийских игр. В 1992 году в Альбервиле спортсменка смогла завоевать бронзу в слаломе.