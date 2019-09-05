Чт, 5.09.2019
У всех есть такое мнение, что тем, кто приговорен к пожизненному заключению, нечего терять. Но нам, пожизненно осужденным, есть что терять больше других. Улдис Луянс, приговоренный к пожизненному лишению свободы

Единственная в истории Испании призёрка зимней Олимпиады найдена мертвой

Бланка Фернандес Очоа

ФОТО: https://www.20minutos.es

56-летняя горнолыжница из Испании Бланка Фернандес Очоа была найдена мертвой в районе горы Ла Пеньота, передаёт Marca.

Спортсменка последний раз выходила на связь с родными 23 августа. Своей семье Очоа сообщила, что отправляется в путешествие на север страны.

Причины и обстоятельства смерти спортменки выясняются.

Как сообщается, последний раз она была замечена за рулём машины в одном из районов Мадрида. Позже автомобиль женщины был найден бесхозным на стоянке в северной части города. 

Бланка Фернандес Очоа является первой в истории Испании женщиной-призёром зимних Олимпийских игр. В 1992 году в Альбервиле спортсменка смогла завоевать бронзу в слаломе.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ