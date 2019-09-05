Единственная в истории Испании призёрка зимней Олимпиады найдена мертвой

Спортсменка последний раз выходила на связь с родными 23 августа. Своей семье Очоа сообщила, что отправляется в путешествие на север страны.

Причины и обстоятельства смерти спортменки выясняются.

Как сообщается, последний раз она была замечена за рулём машины в одном из районов Мадрида. Позже автомобиль женщины был найден бесхозным на стоянке в северной части города.