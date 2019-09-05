СМИ: На зарплаты медиков, возможно, выделят в три раза меньше обещанного

Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Андрис Скриде и министр здравоохранения Илзе Винькеле заявили, что очень возможно выделение на зарплаты медиков около 45 млн евро из средств, которые Министерство финансов нашло на удовлетворение дополнительных нужд министерств.

Ранее Скриде однозначно выступал за повышение зарплат медиков на 20%, но на вчерашней пресс-конференции заявил, что нужно определить, представителям каких специализаций зарплаты необходимо повышать в первую очередь, потому что они являются совсем маленькими.