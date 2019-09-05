Гарбарс обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями

Адвокат Гарбарса Марек Халтурин подтвердил агентству LETA, что его клиента сначала обвиняли в самовольной вырубке и порче деревьев. Однако теперь ситуация поменялась, и ему инкриминируется мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Такое изменение ситуации адвокат объясняет "неспособностью IDB разобраться в происходящем".

Пресс-секретарь Диана Патерс подтвердила агентству LETA, что бюро приняло решение о применении мер пресечения, не связанных с лишением свободы, в отношении трёх лиц, арест которых вчера не поддержал суд. Халтурин в свою очередь сказал агентству LETA, что пока точно неизвестно, какая мера пресечения будет применена в отношении Гарбарса.

IDB не прокомментировало, какие статьи Уголовного закона инкриминируются задержанным.

На данный момент также не разглашается информация о том, какая мера пресечения была избрана для заместителя начальника управления вооружения, снабжения и технических ресурсов главного управления Государственной пограничной охраны (ГПО).

Ранее сообщалось, что суд Видземского предместья Риги не выдал санкцию на арест бывшего начальника ГПО Нормунда Гарбарса.

Гарбарс покинул зал суда, не дав никаких комментариев журналистам.

Суд сегодня рассматривал также просьбу о применении ареста к двум сотрудникам дорожно-строительной компании Igate, в том числе к председателю правления и совладельцу предприятия Марису Пейлансу. В отношении них суд постановил арест не применять. Бюро внутренней безопасности (IDB) может обжаловать это решение в Рижском окружном суде.

Как сообщалось, IDB вместе с бывшим начальником ГПО задержало бывшего заместителя начальника управления вооружения, снабжения и технических ресурсов главного управления ГПО и двух работников Igate. Данные лица были задержаны по подозрению в нарушении закона в процессе строительства, которое проводилось в рамках договоров, заключенных между погранохраной и предприятием, о постройке инфраструктуры на границе Латвии и России, а также обустройстве границ между Латвией и Белоруссией.