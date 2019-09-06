Мелания отдыхает! Стиль Иванки Трамп в Африке: от золотого шика до эффектной простоты из льна

Сегодня 37-летняя Иванка Трамп является достойной конкуренткой своей 49-летней мачехи Мелании - нынешней супруги отца - в борьбе за негласное звание самой стильной женщины последних лет в Америке.

Отправляясь с визитом в Африку, Иванка прихватила с собой разнообразный и очень эффектный гардероб. Смотрите фото - оцените!

Черное платье без рукавов с широким красным поясом - акцент на талию (коллекция J. Crew)

ФОТО: SCANPIX

Лаконичное белое - и снова талия, но уже без пояса

ФОТО: Reuters/ScanPix

Сочное зеленое с воланами от Johanna Ortiz и сумка-шедевр

ФОТО: SCANPIX

Золотое коктейльное платье на тонких лямках с эффектным разрезом - в честь Африки (снова Johanna Ortiz)

ФОТО: SCANPIX

Светлый лен с рукавами-фонариками, цветочным принтом по низу и удобная обувь - природная красота

ФОТО: SCANPIX