Мелания отдыхает! Стиль Иванки Трамп в Африке: от золотого шика до эффектной простоты из льна
Дочери президента США передалась по наследству привлекательность ее мамы Иваны Марии - первой супруги Дональда Трампа (до замужества - Зельниичковой) - некогда известной фотомодели чехословацкого происхождения. Малышка часто сопровождала родителей на светских раутах, уже в то время поражая окружающих безупречным чувством стиля.
Сегодня 37-летняя Иванка Трамп является достойной конкуренткой своей 49-летней мачехи Мелании - нынешней супруги отца - в борьбе за негласное звание самой стильной женщины последних лет в Америке.
Отправляясь с визитом в Африку, Иванка прихватила с собой разнообразный и очень эффектный гардероб. Смотрите фото - оцените!
Черное платье без рукавов с широким красным поясом - акцент на талию (коллекция J. Crew)
Лаконичное белое - и снова талия, но уже без пояса
Сочное зеленое с воланами от Johanna Ortiz и сумка-шедевр
Золотое коктейльное платье на тонких лямках с эффектным разрезом - в честь Африки (снова Johanna Ortiz)
Светлый лен с рукавами-фонариками, цветочным принтом по низу и удобная обувь - природная красота
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