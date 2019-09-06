Пт, 6.09.2019
В серии интервью "Человек за решеткой" TVNET предлагает исследование личности осужденного через реконструкцию его жизни - начиная с детства, и заканчивая моментом совершения преступления и его сегодняшним бытом в стенах тюрьмы. Команда TVNET
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Мелания отдыхает! Стиль Иванки Трамп в Африке: от золотого шика до эффектной простоты из льна
Фото

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

Дочери президента США передалась по наследству привлекательность ее мамы Иваны Марии - первой супруги Дональда Трампа (до замужества - Зельниичковой) - некогда известной фотомодели чехословацкого происхождения. Малышка часто сопровождала родителей на светских раутах, уже в то время поражая окружающих безупречным чувством стиля.

Сегодня 37-летняя Иванка Трамп является достойной конкуренткой своей 49-летней мачехи Мелании - нынешней супруги отца - в борьбе за негласное звание самой стильной женщины последних лет в Америке.

Отправляясь с визитом в Африку, Иванка прихватила с собой разнообразный и очень эффектный гардероб. Смотрите фото - оцените!

Черное платье без рукавов с широким красным поясом - акцент на талию (коллекция J. Crew)

ФОТО: SCANPIX

Лаконичное белое - и снова талия, но уже без пояса

ФОТО: Reuters/ScanPix

Сочное зеленое с воланами от Johanna Ortiz и сумка-шедевр

ФОТО: SCANPIX

Золотое коктейльное платье на тонких лямках с эффектным разрезом - в честь Африки (снова Johanna Ortiz)

ФОТО: SCANPIX

Светлый лен с рукавами-фонариками, цветочным принтом по низу и удобная обувь - природная красота

ФОТО: SCANPIX

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