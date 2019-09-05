Умер легендарный фотограф Петер Линдберг, показавший красоту женских недостатков
Накануне в Instagram-аккаунте Петера Линдберга появилось сообщение о том, что 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет фотограф скончался. По мнению многих, он перевернул мир портретной и фэшн-фотографии так, как в свое время Карл Лагерфельд потряс модную индустрию.
За свою жизнь Петер Линдберг запечатлел самых красивых женщин столетия, отснял обложки наиболее культовых модных глянцев и научил фэшн-индустрию ценить естественную женскую красоту, данную от природы.
Прошлым летом он даже успел посотрудничать с Меган Маркл - последней работой Линдберга стала обложка сентябрьского номера британской версии журнала Vogue.
Вместе с приглашенным редактором, герцогиней Сассекской Меган, и главным редактором Эдвардом Эннифулом на протяжении семи месяцев фотограф создавал серию снимков, посвященных женской силе.
Под лозунгом "Сила перемен" (Forces for Change) на первой странице легендарного издания появились 15 женщин - "новаторов, которых объединяет бесстрашие в преодолении преград".
Мир скорбит и вспоминает потрясающие работы легендарного мастера...