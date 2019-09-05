Умер легендарный фотограф Петер Линдберг, показавший красоту женских недостатков

Накануне в Instagram-аккаунте Петера Линдберга появилось сообщение о том, что 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет фотограф скончался. По мнению многих, он перевернул мир портретной и фэшн-фотографии так, как в свое время Карл Лагерфельд потряс модную индустрию.