Чт, 5.09.2019
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Умер легендарный фотограф Петер Линдберг, показавший красоту женских недостатков
Ушел "Лагерфельд в мире фото"...

Петер Линдберг

ФОТО: FELIX HORHAGER/AFP/Scanpix

Накануне в Instagram-аккаунте Петера Линдберга появилось сообщение о том, что 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет фотограф скончался. По мнению многих, он перевернул мир портретной и фэшн-фотографии так, как в свое время Карл Лагерфельд потряс модную индустрию.

За свою жизнь Петер Линдберг запечатлел самых красивых женщин столетия, отснял обложки наиболее культовых модных глянцев и научил фэшн-индустрию ценить естественную женскую красоту, данную от природы.

Прошлым летом он даже успел посотрудничать с Меган Маркл - последней работой Линдберга стала обложка сентябрьского номера британской версии журнала Vogue.

Меган Маркл дебютировала в роли приглашенного редактора глянца >>>

Вместе с приглашенным редактором, герцогиней Сассекской Меган, и главным редактором Эдвардом Эннифулом на протяжении семи месяцев фотограф создавал серию снимков, посвященных женской силе.

Под лозунгом "Сила перемен" (Forces for Change) на первой странице легендарного издания появились 15 женщин - "новаторов, которых объединяет бесстрашие в преодолении преград".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мир скорбит и вспоминает потрясающие работы легендарного мастера...

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