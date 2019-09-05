Медведева высказалась о "воровстве" Загитовой

Фигуристка Евгения Медведева решила высказаться о показательном номере Алины Загитовой, который спортсменка планирует исполнить под песню Билли Айлиш Bad Guy. Слова спортсменки приводятся на сайте Олимпийского комитета России.
Весной Медведева в одном из интервью сказала, что ей нравится песня американской звезды. Когда стало известно, что новый показательный номер Загитова будет исполнять именно под композицию Bad Guy, поклонники стали обвинять её в "ущербном воровстве".
"Мы все помним, чем история закончилась. У меня действительно были планы на эту музыку, но в мире много классных песен и исполнителей, поэтому меня это никак не задело", — прокомментировала ситуацию Медведева.
Также спортсменка сказала, что уже привыкла к тому, что её часто "сталкивают лбами" с кем-то из коллег.
Напомним, номер Загитовой также был подвержен критике со стороны хореографа Джоджо Гомес. Хореограф утверждает, что постановщик программы российской фигуристки Даниил Глейхенгауз полностью скопировал её работу на тот же хит. Постановщик позднее связался с ней и принёс извинения за произошедшее.