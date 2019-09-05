Медведева высказалась о "воровстве" Загитовой

Весной Медведева в одном из интервью сказала, что ей нравится песня американской звезды. Когда стало известно, что новый показательный номер Загитова будет исполнять именно под композицию Bad Guy, поклонники стали обвинять её в "ущербном воровстве".

"Мы все помним, чем история закончилась. У меня действительно были планы на эту музыку, но в мире много классных песен и исполнителей, поэтому меня это никак не задело", — прокомментировала ситуацию Медведева.

Также спортсменка сказала, что уже привыкла к тому, что её часто "сталкивают лбами" с кем-то из коллег.