Шесть не принадлежащих к фракциям депутатов Сейма создали свою группу

В Сейме создана группа не принадлежащих к фракциям депутатов, в которую вошли шесть парламентариев, сообщила агентству LETA избранная председателем группы депутат Линда Лиепиня.
Заместителем председателя группы стала Юлия Степаненко. Также в нее входят Алдис Гобземс, Дидзис Шмитс, Ингуна Рибена и Карина Спруде.
Депутаты группы будут вместе обсуждать актуальные вопросы, в то же время за ними сохранится право свободного голосования.
Лиепиня также отметила, что работа не принадлежащих к фракциям депутатов в Сейме ограничивается. Поэтому парламентарии намерены попросить приема у президента Эгила Левитса, чтобы обсудить этот вопрос.