Шесть не принадлежащих к фракциям депутатов Сейма создали свою группу

Заместителем председателя группы стала Юлия Степаненко. Также в нее входят Алдис Гобземс, Дидзис Шмитс, Ингуна Рибена и Карина Спруде.

Депутаты группы будут вместе обсуждать актуальные вопросы, в то же время за ними сохранится право свободного голосования.

Лиепиня также отметила, что работа не принадлежащих к фракциям депутатов в Сейме ограничивается. Поэтому парламентарии намерены попросить приема у президента Эгила Левитса, чтобы обсудить этот вопрос.