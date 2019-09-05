Чт, 5.09.2019
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Шесть не принадлежащих к фракциям депутатов Сейма создали свою группу

Депутаты Линда Лиепиня и Дидзис Шмитс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Сейме создана группа не принадлежащих к фракциям депутатов, в которую вошли шесть парламентариев, сообщила агентству LETA избранная председателем группы депутат Линда Лиепиня.

Заместителем председателя группы стала Юлия Степаненко. Также в нее входят Алдис Гобземс, Дидзис Шмитс, Ингуна Рибена и Карина Спруде.

Депутаты группы будут вместе обсуждать актуальные вопросы, в то же время за ними сохранится право свободного голосования.

Лиепиня также отметила, что работа не принадлежащих к фракциям депутатов в Сейме ограничивается. Поэтому парламентарии намерены попросить приема у президента Эгила Левитса, чтобы обсудить этот вопрос.

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