Принцесса Шарлотта пошла в школу. Смотрите, как выросла!

В школах Великобритании первый звонок прозвенел только 5 сентября. И в этом году в королевской семье стало на одного ученика больше - ко второкласснику Джорджу присоединилась его младшая сестра Шарлотта.

Детей в школу привезли на машине родители - принц Уильям и Кейт Миддлтон. Младшего сына Луи они предпочли оставить дома.

Стоит отметить, что обычно бойкая Шарлотта выглядела немного смущенно в свой первый школьный день, но все равно охотно позировала перед камерами.

ФОТО: Reuters/SIPA/Scanpix

В списке учеников Шарлотта числится под фамилией Кембридж. Официальный титул "Ее Королевское Высочество принцесса Шарлотта" в школе употребляться не будет.

По традиции, британские принцы и принцессы, поступая в учебные заведения, берут себе фамилии на основе отцовского титула.

Так, старший брат Шарлотты учится под именем Джордж Кембридж. А его папа и дядя, будучи сыновьями принца Уэльского Чарльза, в свое время были известны как Уильям и Гарри Уэльс.

ФОТО: Reuters/SIPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/SIPA/Scanpix