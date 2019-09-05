Хотелось поскорее на отдых: пассажир лайнера заменил не вышедшего на работу пилота

Пассажир самолета британской авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу, сообщило местное издание Manchester Evening News.
Пассажир и по совместительству пилот авиакомпании EasyJet Майкл Брэдли, который был в отпуске и на этом рейсе собирался вылететь в Испанию, вызвался после того, как выяснилось, что пилот самолета не вышел на работу.
Пассажирам сообщили о том, что рейс задерживается на неопределенный срок уже после того, как они прошли регистрацию.
Чтобы не ждать в аэропорту несколько часов, Брэдли, который летел с женой и ребенком, предложил авиакомпании свои услуги.
Он позвонил своему работодателю EasyJet и сообщил, что готов сесть за штурвал самолета.
В EasyJet рассказали, что Брэдли был допущен к полету после тщательной проверки. У него, как уточнили в компании, были при себе паспорт и лицензия пилота.
В авиакомпании заявили, что этот случай стал исключительным и поблагодарили Брэдли за помощь.
Сам Брэдли пояснил, что просто хотел поскорее попасть на отдых в свой отпуск.
Сообщение о том, что пилот поведет без униформы, так как у него выходной, пассажиры восприняли с восхищением, что и понятно - если бы не он, их рейс, скорее всего, изрядно задержался.