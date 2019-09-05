Левитс выступил в Сейме: напомнил о Конституции и обозначил приоритеты

В четверг, 5 сентября, президент Латвии Эгил Левитс обратился к парламентариям на первом заседании осенней сессии. Обобщаем главное в выступлении президента.
О сотрудничестве
Президент Эгил Левитс в будущем хотел бы видеть очень тесное, коллегиальное и ориентированное на совместное достижение целей сотрудничество между Сеймом и президентом в соответствии с принципами парламентской демократии.
Обращаясь к парламентариям на первом заседании осенней сессии, Левитс подчеркнул, что Конституция предоставляет президенту привилегию актуализировать государственно важные вопросы в политической повестке дня, чтобы находить необходимые решения.
"Я хотел бы использовать эти возможности для того, чтобы поднимать вопросы, которые последовательно будут приближать нас к современной, устойчивой стране Северной Европы и высоко развитой правовой демократии", - сказал президент.
О важности Конституции
Левитс напомнил о том, что в зале заседаний Сейма на стенках висят две таблички с двумя первыми статьями Конституции:
"Латвия является независимой демократической республикой" и "Суверенная власть в Латвийском государстве принадлежит народу Латвии".
"Эти таблички напоминают нам об основах Конституции, а именно, каким всегда должно быть наше государство и кому всегда будет принадлежать власть в Латвии", - сказал Левитс, подчеркнув, что Латвия в соответствии с Конституцией является парламентской республикой, а зал заседаний Сейма - центральное место, где формируется государственная политика и принимаются решения, которые влияют на будущее всех жителей страны.
О приоритетах
Также Эгил Левитс призвал Сейм решать проблемы общественных СМИ, финансирования партий, развития отрасли образования и науки, а также борьбы с экономическими преступлениями, одновременно с этим повышая качество законодательства.
Президент ожидает, что перечисленные им вопросы окажутся на рассмотрении в Сейме, и через неполный год, на заключительном заседании весенней сессии, можно будет констатировать, что перечисленные проблемы решены.
Левитс подчеркнул, что наступил решающий момент для приведения в порядок медиапространства, смены модели управления и финансовой поддержки СМИ.
"Демократия в нашей стране зависит от сильного информационного пространства, поэтому данный вопрос должен быть приоритетным в повестке дня Сейма и правительства", - подчеркнул президент, добавив, что необходимо быстрое продвижение нового закона об общественных СМИ, где должны быть четко определены механизмы, способствующие качеству общественных СМИ и обеспечивающие постоянное, независимое от политической ситуации в стране финансирование.
Также необходимо обеспечить предоставление общественным СМИ компенсации за выход с рекламного рынка, подчеркнул Левитс.
Второй вопрос, который президент акцентировал в ходе своей речи, касается финансирования политических партий.
Левитс заявил, что необходимо увеличить финансирование партий из госбюджета, чтобы уменьшить их зависимость от частных спонсоров и их интересов.
По мнению президента, финансирование партий нужно увеличить хотя бы до уровня соседних Литвы и Эстонии, ведь на данный момент финансирование политических партий в Латвии почти в десять раз меньше, чем в соседних странах. Средства для этого нужно планировать уже в этом бюджете, подчеркнул президент.
Кроме того, Левитс заявил, что правительство и Сейм вместе должны искать решения по развитию отрасли образования и науки, ведь необходимо создать качественную и дальновидную систему высшего образования, которая способствовала бы развитию науки, инноваций и росту экономики.
Президент подчеркнул необходимость повышения уровня университетского образования, повышения международной конкурентоспособности выпускников и преподавателей, заявив, что необходимо способствовать вовлечению латвийских ученых в проекты европейского уровня.
Также в качестве важной проблемы Левитс выделил борьбу с экономическими преступлениями.
По его словам, подготовленные правительством решения являются шагами в правильном направлении и важно, чтобы Сейм эти предложения поддержал по возможности быстрее.
Левитс заявил, что Сейм должен обратить внимание на совершенствование процессуальных законов, чтобы не было возможности затягивать судебные процессы. Кроме того, по мнению президента, правительство и Сейм должны обратить внимание на обеспечение правоохранительных органов и качество расследований.