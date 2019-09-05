Левитс выступил в Сейме: напомнил о Конституции и обозначил приоритеты

О сотрудничестве

Президент Эгил Левитс в будущем хотел бы видеть очень тесное, коллегиальное и ориентированное на совместное достижение целей сотрудничество между Сеймом и президентом в соответствии с принципами парламентской демократии.

Обращаясь к парламентариям на первом заседании осенней сессии, Левитс подчеркнул, что Конституция предоставляет президенту привилегию актуализировать государственно важные вопросы в политической повестке дня, чтобы находить необходимые решения.

"Я хотел бы использовать эти возможности для того, чтобы поднимать вопросы, которые последовательно будут приближать нас к современной, устойчивой стране Северной Европы и высоко развитой правовой демократии", - сказал президент.

О важности Конституции

Левитс напомнил о том, что в зале заседаний Сейма на стенках висят две таблички с двумя первыми статьями Конституции:

"Латвия является независимой демократической республикой" и "Суверенная власть в Латвийском государстве принадлежит народу Латвии".

"Эти таблички напоминают нам об основах Конституции, а именно, каким всегда должно быть наше государство и кому всегда будет принадлежать власть в Латвии", - сказал Левитс, подчеркнув, что Латвия в соответствии с Конституцией является парламентской республикой, а зал заседаний Сейма - центральное место, где формируется государственная политика и принимаются решения, которые влияют на будущее всех жителей страны.

О приоритетах

Также Эгил Левитс призвал Сейм решать проблемы общественных СМИ, финансирования партий, развития отрасли образования и науки, а также борьбы с экономическими преступлениями, одновременно с этим повышая качество законодательства.

Президент ожидает, что перечисленные им вопросы окажутся на рассмотрении в Сейме, и через неполный год, на заключительном заседании весенней сессии, можно будет констатировать, что перечисленные проблемы решены.

Левитс подчеркнул, что наступил решающий момент для приведения в порядок медиапространства, смены модели управления и финансовой поддержки СМИ.

"Демократия в нашей стране зависит от сильного информационного пространства, поэтому данный вопрос должен быть приоритетным в повестке дня Сейма и правительства", - подчеркнул президент, добавив, что необходимо быстрое продвижение нового закона об общественных СМИ, где должны быть четко определены механизмы, способствующие качеству общественных СМИ и обеспечивающие постоянное, независимое от политической ситуации в стране финансирование.

Также необходимо обеспечить предоставление общественным СМИ компенсации за выход с рекламного рынка, подчеркнул Левитс.

Второй вопрос, который президент акцентировал в ходе своей речи, касается финансирования политических партий.

Левитс заявил, что необходимо увеличить финансирование партий из госбюджета, чтобы уменьшить их зависимость от частных спонсоров и их интересов.

По мнению президента, финансирование партий нужно увеличить хотя бы до уровня соседних Литвы и Эстонии, ведь на данный момент финансирование политических партий в Латвии почти в десять раз меньше, чем в соседних странах. Средства для этого нужно планировать уже в этом бюджете, подчеркнул президент.

Кроме того, Левитс заявил, что правительство и Сейм вместе должны искать решения по развитию отрасли образования и науки, ведь необходимо создать качественную и дальновидную систему высшего образования, которая способствовала бы развитию науки, инноваций и росту экономики.

Президент подчеркнул необходимость повышения уровня университетского образования, повышения международной конкурентоспособности выпускников и преподавателей, заявив, что необходимо способствовать вовлечению латвийских ученых в проекты европейского уровня.

Также в качестве важной проблемы Левитс выделил борьбу с экономическими преступлениями.

По его словам, подготовленные правительством решения являются шагами в правильном направлении и важно, чтобы Сейм эти предложения поддержал по возможности быстрее.