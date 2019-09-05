"Мы дерёмся не за мелочь, мы знаем себе цену": назван гонорар Нурмагомедова за бой с Порье

"Мы дерёмся не за мелочь, мы знаем себе цену", - подчеркнул отец спортсмена.

По словам Нурмагомедова-старшего, в этот раз Хабиб получит в 3-3,5 раза больше, чем за бой против ирландца Конора Макгрегора в октябре 2018 года.

Напомним, тогда Нурмагомедов заработал два миллиона долларов.

Абдулманап Нурмагомедов добавил, что два миллиона - это мало для лучшего бойца, к тому же, самого популярного в UFC.

"Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как - Хабиба", - отметил Нурмагомедов-старший.

Напомним, поединок Порье и Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Бой начнётся ориентировочно в 23:00 по латвийскому времени.

Спортсмены уже провели дуэль взглядов накануне их поединка в Абу-Даби. 30-летний Нурмагомедов поприветствовал и приобнял соперника. Оба спортсмена предстали перед журналистами с чемпионскими поясами.

Отметим, что дагестанский боец до сих ни разу не проигрывал в октагоне: 27 побед в 27 поединках. У Порье 25 побед при пяти поражениях.