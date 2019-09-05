Наезд электросамоката на пешехода: в Латвии начат первый уголовный процесс

Дайна получила серьезные травмы, однако с виновницей происшествия, 19-летней девушкой, никак не удалось договориться о возмещении компенсации.

В результате Дайна обратилась в полицию.

Тогда был получен ответ о начале ведомственной проверки, так как самокат не определен как транспортное средство, таким образом Дайна осталась в неведении о разрешении ситуации.

На этой неделе власти все же приняли решение, и Дайна получит от государства правовую защиту, отметили в передаче.

Основываясь на словосочетании, включенном в закон о Дорожном движении, пришли к выводу о том, что самокат соответствует обозначению - самоходное транспортное средство, перемещающееся по дороге с собственной энергией и, принимая во внимание, что пострадавшая получила серьезные травмы, требующие продолжительного лечения, полиция все же нашла возможность начать уголовный процесс.