Наезд электросамоката на пешехода: в Латвии начат первый уголовный процесс

В августе TVNET уже сообщал о ДТП в Риге, на улице Дзирнаву, в котором водитель электросамоката прямо на пешеходной дорожке сбила женщину по имени Дайна.
Дайна получила серьезные травмы, однако с виновницей происшествия, 19-летней девушкой, никак не удалось договориться о возмещении компенсации.
В результате Дайна обратилась в полицию.
Тогда был получен ответ о начале ведомственной проверки, так как самокат не определен как транспортное средство, таким образом Дайна осталась в неведении о разрешении ситуации.
На этой неделе власти все же приняли решение, и Дайна получит от государства правовую защиту, отметили в передаче.
Основываясь на словосочетании, включенном в закон о Дорожном движении, пришли к выводу о том, что самокат соответствует обозначению - самоходное транспортное средство, перемещающееся по дороге с собственной энергией и, принимая во внимание, что пострадавшая получила серьезные травмы, требующие продолжительного лечения, полиция все же нашла возможность начать уголовный процесс.
Таким образом это первое официально начатое дело о наезде электросамоката на пешехода, однако, только в следующем году Дирекция безопасности дорожного движения обещает реальные изменения в законодательстве, регулирующем электросамокаты.