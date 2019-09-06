Пт, 6.09.2019
В серии интервью "Человек за решеткой" TVNET предлагает исследование личности осужденного через реконструкцию его жизни - начиная с детства, и заканчивая моментом совершения преступления и его сегодняшним бытом в стенах тюрьмы. Команда TVNET
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Баскетбол
  • Баскетболист Янис Тимма подтвердил слухи о разводе. СМИ приписывают ему роман с Седоковой

Баскетболист Янис Тимма подтвердил слухи о разводе. СМИ приписывают ему роман с Седоковой

Янис Тимма

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийский баскетболист, игрок подмосковного клуба "Химки", выступающего в Евролиге и Единой лиге ВТБ, Янис Тимма в четверг, 5 сентября, наконец прокомментировал прозвучавшие слухи о распаде его брака с женой Саной. Слухи спортсмен подтвердил. 

"Более чем полгода назад я расстался с матерью моего сына и начал новую жизнь. Сегодня самое важное для меня позаботиться о моём любимом сыне Кристиане", - написал Тимма в социальной сети Instagram.

Напомним, разговоры о кризисе в семейных отношениях пары появились в российских СМИ, которые приписывают Янису роман с певицей, экс-участницей "ВИА Гра" Анной Седоковой.

Ни одна из сторон, однако, эти слухи не подтвердила.

Напомним, свадьба Яниса и Саны прошла в 2016 году на Багамских островах. В прошлом году у пары родился сын Кристиан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😻😻😻

A post shared by 𝙅𝙖𝙣𝙞𝙨 𝙏𝙞𝙢𝙢𝙖 (@janis.timma) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ