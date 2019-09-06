Пт, 6.09.2019
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Съехал с шоссе и перевернулся: за сутки на дорогах Латвии погибли двое

Авария. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

За прошедшие сутки на дорогах Латвии погибли два человека, еще 19 в результате аварий получили травмы, сообщает Государственная полиция.

Одна из аварий с погибшим произошла в ночь на пятницу в Олайнской волости Олайнского края на 27-м км Елгавского шоссе, где автомобиль Opel съехал с дороги и перевернулся. В ДТП погиб водитель автомобиля. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Второе ДТП с летальным исходом произошло в Курземском регионе.

В течение суток в стране было зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 17 аварий с пострадавшими и погибшими.

Среди пострадавших также пять пешеходов и девять велосипедистов.

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