Суд решил отпустить Кокорина и Мамаева по УДО

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме в колонии №4, где Мамаев и Кокорин отбывают наказание. Они участвовали в процессе.

Спортсмены смогут покинуть колонию через 10 дней после вступления решения в законную силу, со ссылкой на адвоката футболистов Юрия Падалко ранее сообщал "Чемпионат".

Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана уже поделилась первым комментарием.

"Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это все закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти 10 дней самыми тяжелыми? Не знаю даже, правда. Всё позади", - привёл слова Кокориной Sport24.

Напомним, Павел Мамаев и его друг Александр Кокорин находились в колонии с 4 июля.