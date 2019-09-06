Пт, 6.09.2019
Несмотря на то, что вокруг много людей, в то же время ты один. Особенно, если у тебя нет семьи или близких. Это, скорее всего, самое тяжелое. Мартиньш Арелис, приговоренный к пожизненному лишению свободы

Суд решил отпустить Кокорина и Мамаева по УДО

Павел Мамаев и Александр Кокорин

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу, 6 сентября, ​Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме в колонии №4, где Мамаев и Кокорин отбывают наказание. Они участвовали в процессе.

Спортсмены смогут покинуть колонию через 10 дней после вступления решения в законную силу, со ссылкой на адвоката футболистов Юрия Падалко ранее сообщал "Чемпионат".

Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана уже поделилась первым комментарием.

"Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это все закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти 10 дней самыми тяжелыми? Не знаю даже, правда. Всё позади", - привёл слова Кокориной Sport24.

Напомним, Павел Мамаев и его друг Александр Кокорин находились в колонии с 4 июля.

Футболисты осуждены за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин - 7 декабря.

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