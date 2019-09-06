Женщина c 13-м размером груди рассказала о своих страданиях
Жительница Дартфорда - английского города, в графстве Кент - призналась журналистам, что хочет уменьшить грудь. Ее историю рассказало издание Kent live.
26-летняя Элис Уискин заявила, что ее грудь 13-го размера не даетей нормально жить - у нее постоянно болит спина, поэтому она не в состоянии преодолевать большие расстояния, долго держать двухлетнюю дочь на руках и выполнять работу по дому. Уискин добавила, что сильно переживает из-за резкого увеличения бюста - за год он вырос на пять размеров!
Женщина начала сбор средств на операцию по уменьшению груди.
Она пообещала пожертвовать удаленную ткань излечившимся от рака груди пациенткам, которые собираются восстанавливать молочные железы хирургическим путем.
"Я хочу помочь тем, кому это нужно. Грудь - визитная карточка женщины", - отметила британка.
Уискин рассчитывает, что после четырехчасовой операции ее бюст уменьшится до шестого или даже пятого размера.
Врачи предупредили женщину, что после хирургического вмешательства она не сможет кормить детей грудью. Кроме того, существует вероятность, что ее бюст снова вырастет.