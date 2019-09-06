Женщина c 13-м размером груди рассказала о своих страданиях

26-летняя Элис Уискин заявила, что ее грудь 13-го размера не даетей нормально жить - у нее постоянно болит спина, поэтому она не в состоянии преодолевать большие расстояния, долго держать двухлетнюю дочь на руках и выполнять работу по дому. Уискин добавила, что сильно переживает из-за резкого увеличения бюста - за год он вырос на пять размеров!