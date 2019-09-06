На концерте группы "Би-2" в Лиепае выступит Ренарс Кауперс

Организаторы информируют, что совместно с группой "Би-2" на концерте выступит лидер группы Prāta Vētra Ренарс Кауперс.

"Би-2" и Ренарс Кауперс ФОТО: Пресс-фото

Последний раз группа "Би-2" и Ренарс Кауперс совместно выступали в Латвии в 2018 году на концерте в Риге.

Разогреет концерт группы "Би-2" Латвийская группа Carnival Youth, которая уже в ноябре этого года со своим новым альбомом отправится в концертный тур по Латвии.

Вход на территорию концерта начнется в 19.00, а сама группа "Би-2" выйдет на сцену в 20.30. Перед главными гостями, в 19.30 на сцене выступит группа Carnival Youth.

Жителям Риги и Вентспилса также предоставлена возможность насладиться концертом в полной мере и отправиться на концерт специальным автобусом, который привезет посетителей концерта в Лиепаю, а также отвезет их обратно.

Би-2 и Prāta vētra ФОТО: Пресс-фото

Внимание! Ближе к концерту количество билетов стремительно уменьшается и на сегодняшний день продано уже 93% всех билетов. Предлагается выбрать различные категории билетов – стоячие места у сцены, сидячие места на трибунах, VIP места и VIP столики. У обладателей билетов VIP сектора есть отдельный вход на территорию концерта, доступ к кафе и WC, а также обслуживание официантами у столиков.

Билеты на концерт группы "Би-2" можно приобрести во всех кассах Biļešus serviss, а также на сайте www.bilesuserviss.lv и www.bi2.lv .

*Больше информации о трансфере: https://www.bilesuserviss.lv/rus/bileti/muzika/muzikls/bi-2-liepaja-bi-2-v-liepae-65434/